Законодатели США добиваются исключения России из Совета Безопасности ООН

Два члена палаты представителей США Стив Коэн и Джо Уилсон представили резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН, сообщает журнал Foreign Policy.
Отмечается, что резолюция не имеет обязательной силы и является лишь рекомендацией для Белого дома.
Издание подчеркивает, что эксперты скептически относятся к тому, что усилия законодателей США сработают.
Согласно уставу ООН, все постоянные члены Совета Безопасности должны подписывать любые поправки, что дает России возможность блокировать такой шаг.
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