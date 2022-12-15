Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 77.28 +1.89 Brent 82.70 +2.02

Дальнее зарубежье 15.12.2022 10:08

США намерены поставить Украине комплекты оборудования для переделки свободнопадающих бомб в «умные»

Администрация Байдена планирует поставить Украине современное электронное оборудование, которое преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Комплекты такого оборудования (Joint Direct Attack Munition, JDAM) включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут крепиться к различным видам оружия, в том числе наземного базирования, отмечает газета.

Она пишет, что "пока не ясно, одобрил ли президент Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предлагаемую передачу JDAM Украине". Источники издания также не располагают информацией о том, как Украина сможет их использовать.

Поставка JDAM "ознаменовала бы еще один важный шаг Вашингтона по оказанию помощи Украине", отмечает The Washington Post.

Во вторник высокопоставленные официальные лица США сообщили газете, что Пентагон также готовится предоставить Украине систему ПВО Patriot.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az