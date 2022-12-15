Конгрессмены-демократы требуют от Meta продлить блокировку аккаунта Трампа в Facebook

Группа конгрессменов от Демократической партии США призвала компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) продлить ограничения на аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в соцсети Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена).
"Мы призываем Meta и ее руководство продолжить блокировку аккаунта бывшего президента Дональда Трампа после января", - говорится в письме, подписанном членами Палаты представителей Адамом Шиффом, Андре Карсоном и Кэти Кастор, а также - сенатором Шелдоном Уайтхаусом.
По их словам, в случае снятия ограничений Трамп продолжит размещать "вредоносной контент, касающийся выборов", который экс-президент США в настоящее время распространяет в соцсети Truth Social.
"Его риторика служит только мотивацией к призывам к насилию, и Meta несет ответственность за то, чтобы не допустить такой риторики", - указали они.
Призыв демократов прозвучал на фоне того, как компания Meta должна в ближайшие недели принять решения о том, продлит ли она блокировку аккаунта Трампа или нет. Ограничения на его аккаунт были введены после событий в январе 2021 года, которые привели к беспорядкам в Капитолии.
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