Манат дешевеет к евро и лире, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 декабря сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 15 декабря ЦБА установил на уровне 1.8099 маната/1EUR (14 декабря - 1.8062 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 декабря установил на уровне 0.0264 маната/1RUB (14 декабря - 0.0269 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 15 декабря ЦБА установил на уровне 0.0913 манат/1TRY (14 декабря - 0.0912 манат/1TRY).

Н.Аббасова