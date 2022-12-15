РФ и Венесуэла готовы обсуждать открытие счетов в национальных банках и увеличение расчетов в нацвалютах

Россия и Венесуэла готовы обсуждать открытие счетов в национальных банках и увеличение расчетов в национальных валютах, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства финансов РФ Петр Казакевич по итогам российско-венесуэльской межправкомиссии.

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