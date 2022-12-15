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Макроэкономика 15.12.2022 10:02

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 мес. вырос в 4,5 раза

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре 2022 года составил $17 млрд 710,6 млн или 30,7% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2021 года составил $3 млрд 939,1 млн. Таким образом, в январе-сентябре 2022 года профицит вырос в 4,5 раза.

Согласно данным платежного баланса, опубликованным на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору за январь-сентябрь составил $21 млрд 447,7 млн (рост в 2,6 раза), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $3 млрд 737,1 млн (спад на 12,1%).

Средняя цена на нефть в январе-сентябре 2022 года составила $106,6/бар против $61,9/бар за 9 месяцев 2021 года.

По данным ЦБА, в январе-сентябре 2022 года объем внешнеторгового оборота составил $40,2 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $21,2 млрд (рост в 3,3 раза). При этом 9,5% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 90,5% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $30 млрд 712,6 млн (рост в 2,2 раза), нефтегазовый экспорт составил $28 млрд 673 млн (рост в 2,3 раза). При этом непосредственный экспорт нефти составил $15,9 млрд, газа - $12,3 млрд, нефтепродуктов - $0,5 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $9 млрд 534,6 млн (рост на 27,4%), на потребительские товары пришлось $4 млрд (включая $1,4 млрд – продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в отчетном периоде составил $414,4 млн или 4,3% всего импорта.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2021 год составил $8 млрд 291,6 млн или 15,2% ВВП. Профицит был обусловлен более высокой ценой на нефть (средняя цена на нефть в 2021 году составила $66,8 баррель против $40,8 годом ранее).

Центробанк Азербайджана профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2022 года ожидает на уровне 23-25% ВВП.

А.Азизов

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Тэги: БАЛАНС, ПРОФИЦИТ, ДИНАМИКА


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