SOCAR увеличила в январе-ноябре производство автобензина на 1,8%, дизеля - сократила на 17%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 5,3% - до 3 млрд 693,5 млн манатов (порядка $2,173 млрд по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в указанный период производство автомобильного бензина составило 1 млн 159,5 тыс. т (рост на 1,8%), авиакеросина - 513,3 тыс. т (рост на 16,6%), топочного мазута - 77,1 тыс. т (рост на 30%).

Производство прямогонного бензина (нафты) составило 267,3 тыс. т (спад на 27,9%), дизельного топлива - 1 млн 855,5 тыс. т (спад на 17,1%), смазочных масел - 38,6 тыс. т (спад на 26,6%), нефтяного кокса -187,5 тыс. т (спад на 20,2%), нефтяного битума - 327 тыс. т (спад на 5,8%).

Спад в производстве нефтепродуктов в январе-ноябре 2022 года связан с плановыми ремонтными работами, которые проводились на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR) с 4 апреля по 27 мая.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 39 тыс. т, нафты - 4,5 тыс. т, авиакеросина - 26,5 тыс. т, дизтоплива - 58,2 тыс. т, топочного мазута - 9,7 тыс. т, смазочных масел - 5,4 тыс. т, нефтяного битума - 16,2 тыс. т, нефтяного кокса - 42,1 тыс. т.

Н.Аббасова