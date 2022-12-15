Азербайджан, Туркменистан и Турция намерены совместно развивать экспорт туркменского газа

Азербайджан, Туркменистан и Турция намерены создать рабочую группу по сотрудничеству в области поставок туркменского природного газа, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своими туркменским и азербайджанским коллегами в городе Аваза, где прошел первый саммит трех государств.

"Мы готовы предпринять совместные шаги по туркменскому газу (. . .) и решили создать рабочую группу по этому вопросу. Меморандум о взаимопонимании, который мы подписали в области энергетики, представляет собой необходимую основу", - цитирует Чавушоглу телеканал CNN Turk на своем сайте.

По информации газеты "Ведомости", речь идет о планах организовать поставки туркменского газа в Европу. В настоящее время он идет в Китай и страны Центральной Азии.

По словам Чавушоглу, развитие энергетического сотрудничества стало одним из важнейших вопросов повестки саммита.

"Диверсификация источников и маршрутов стала еще более важной для энергетической безопасности. Эта ситуация выдвинула на первый план ресурсы Каспийского бассейна", - сказал он.

Турецкий министр сообщил также, что стороны подписали пять документов, затрагивающих в сферы энергетики, торговли и экономики, таможни, транспорта, науки, образования и культуры.