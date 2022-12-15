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Макроэкономика 15.12.2022 10:22

ПИИ в экономику Азербайджана за 9 мес. увеличились на 25%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в январе-июне 2022 года составили $4 млрд 577,86 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-сентябре 2021 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $3 млрд 664,66 млн. Таким образом, за 9 месяцев 2022 года ПИИ увеличились на 24,9%.

При этом в первом квартале 2022 года ПИИ составили $1 млрд 814,146 млн, во втором - $1 млрд 406,446 млн, в третьем - $1 млрд 357,268 млн.

По данным платежного баланса за 9 месяцев 2022 года, 69,8% (за 9 месяцев 2021 года – 84,2%) прямых иностранных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций составил $1,4 млрд (рост в 2,4 раза), удельный вес – 30,2% (в январе-сентябре 2021 года – 15,8%).

По данным ЦБА, в пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - $1 млрд 265,935 млн (рост на 2,5%), Турция - $751,684 млн (рост на 41,8%), Кипр – $618,469 млн (рост в 2,7 раза), РФ - $377,687 млн (рост в 10,5 раз), Иран - $256,255 млн (рост на 22,4%).

В топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан входят: США - $231,009 млн, Япония - $203,427 млн, Швейцария - $156,16 млн, Норвегия - $113,576 млн и ОАЭ - $60,318 млн.

ПИИ в экономику Азербайджана в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом на 5,9% - до $4 млрд 795,3 млн.

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ПИИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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