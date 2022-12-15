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Оборона 15.12.2022 10:33

Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе, сообщает Минобороны Азербайджана.

«14 декабря с 17:50 до 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Юхары Шорджа Басаркечярского района, а также Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Зяйлик Кяльбаджарского района и Ахмедли Лачинского района», - отмечается в информации ведомства.

Кроме этого, по данным Минобороны 15 декабря в 08:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в Ходжавендском районе.

«Подразделениями ВС Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», - указывает ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЗИЦИИ, ОБСТРЕЛ


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