Фонду Red Hearts исполнилось 2 года!

Прошло ровно два года с момента официального учреждения фонда Red Hearts, который за период своей деятельности совершил много добрых дел, оказал материальную и моральную поддержку тысячам людей. В связи со второй годовщиной основания фонда 10 декабря 2022 года в Atelier 61 Events Hall состоялось торжественное мероприятие.

В мероприятии приняли участие представители PASHA Holding и Kapital Bank, доноры, члены фонда, его сотрудники и волонтеры. Выступившая на ивенте президент Red Hearts Севда Хагвердиева подробно рассказала о направлениях деятельности фонда, представила подробную информацию о проделанной работе, отчетах и планах на будущее. Также самые активные члены фонда были награждены специальными грамотами за свой вклад.

За минувший год Red Hearts реализовывал множество социальных проектов по трем основным направлениям своей деятельности: общество, окружающая среда, животные. Фонд организовывал семинары и тренинги в детских домах и приютах, проводил акции помощи малообеспеченным семьям, учредил образовательную стипендиальную программу, реализовывал различные просветительские проекты, связанные со здравоохранением, акции озеленения в регионах, работы по уборке прибрежных территорий, акции помощи приютам для животных. В 2022 году в фонд Red Hearts было пожертвовано около 700 тысяч манатов со стороны 1041 донора. С участием более 200 добровольцев фонда эти деньги были направлены на оказание помощи 4028 бенефициарам.

После окончания официальной части мероприятия популярные певцы Мурад Ариф и Самира выступили и поздравили Red Hearts с днем рождения.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно cделать пожертвование, подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.