ВТБ Азербайджан поддержит сольный концерт пианиста Риада Маммадова

ВТБ (Азербайджан) выступил финансовым партнером сольного концерта пианиста Риада Маммадова, который состоится 15 декабря в Международном Центре Мугама. Мероприятие организовано Русским домом в Баку в рамках года культурного наследия народов России в Азербайджане.
В концерте прозвучат произведения Петра Чайковского, Фредерика Шопена, импровизации Партиты Иоганна Себастьяна Баха, собственные фортепианные пьесы Маммадова и его авторская транскрипция пьесы Вагифа Мустафазаде «В ожидании Азизы».
«Группа ВТБ, в том числе дочерние банки, сохраняют и поддерживает национальное культурное наследие в интересах настоящих и будущих поколений. За годы сотрудничества ВТБ (Азербайджан) поддержал многие знаковые события в стране в сфере искусства. Такие музыканты, как Риад Маммадов, являются подлинным достоянием Азербайджана, и мы уверены, что его концерт станет достойным подарком для всех ценителей классической музыки и поспособствует дальнейшему развитию культурного уровня страны», - прокомментировал председатель правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.
ВТБ (Азербайджан) активно поддерживает культурные и социально значимые проекты в стране. В этом году банк провел образовательные тренинги по повышению финансовой грамотности в рамках летнего лагеря для учащихся воскресных школ и детей из малообеспеченных семей. ВТБ (Азербайджан) также выступил финансовым партером летнего университета для молодых лидеров, участниками которого стали более 100 человек.
Справочно:
Риад Маммадов родился в 1989 году в Баку. Участник музыкальных фестивалей в России, Азербайджане и Канаде. Один из нескольких профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам. Лауреат международных конкурсов в Азербайджане, России, Франции, Бельгии, Швеции и Канаде. Выступал с известными оркестрами, принимал участие в международных фестивалях. В своем творчестве Маммадов сочетает разные жанры и музыкальные направления. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности «фортепиано», а также теоретическую аспирантуру как музыковед, он исполняет произведения из классического академического репертуара и вместе с тем развивает в России и мире направления мугам и джаз-мугам, ставшие сферой его сценических и научных интересов.
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