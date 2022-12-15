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Макроэкономика 15.12.2022 10:56

Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,6 раза, из России – в 5,5 раза

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года составили $2 млрд 779,259 млн, что в 3,6 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

При этом если в первом квартале текущего года объем денежных переводов в страну составил $239,971 млн, во втором - $1 млрд 364,317 млн, то в третьем квартале их объем составил $1 млрд 174,971 млн.

По данным ЦБ, больше всего переводов в отчетном периоде было осуществлено из России - $2 млрд 267,336 млн (рост в 5,5 раза) или 81,6% всех переводов физических лиц (в январе-сентябре 2021 года удельный вес - 53%).

При этом в июле-сентябре 2022 года денежные переводы из РФ в Азербайджан составили $984,291 млн против $99,703 млн в январе-марте и $1 млрд 183,342 млн в апреле-июне текущего года.

В пятерку стран, из которых осуществлялись в Азербайджан переводы физлиц, также входят: США - $137,518 млн (рост в 2,9 раза), Турция - $89,149 млн (рост на 12,1%), Германия - $45,466 млн (рост в 2,6 раза) и Казахстан - $24,551 млн (рост на 4,9%).

По данным ЦБА, переводы из Азербайджана за рубеж в январе-сентябре 2022 года увеличились на 29,6% - до $521,516 млн. При этом в третьем квартале объем таких переводов составил $220,875 млн.

Среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы физлицами из Азербайджана, первое место занимает Турция - $133,089 млн (рост на 23,7%). На Турцию пришлось 25,5% всех переводов из Азербайджана за 9 месяцев (в январе-сентябре 2021 года – 26,8%).

В топ-5 стран, в которые физлица в Азербайджане осуществили переводы, также входят: США - $120,851 млн (рост в 4 раза), РФ - $68,158 млн (спад на 20,3%), Грузия - $45,359 млн (спад на 25,7%) и Великобритания - $24,803 млн (рост на 65,4%).

В 2021 году денежные переводы физических лиц в Азербайджан составили $1 млрд 133,391 млн (рост на 3,6% по сравнению с 2020 годом), из Азербайджана - $661,512 млн (+18,9%).

А.Азизов

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Тэги: ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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