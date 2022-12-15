Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 77.28 +1.89 Brent 82.70 +2.02

Дальнее зарубежье 15.12.2022 14:28

Китай разработал серию ракет малой дальности для высокоточных ударов

Специалисты КНР создали целый спектр ракет малой дальности и реактивных систем залпового огня для нанесения высокоточных ударов, передает в четверг South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"НОАК не ставил на вооружение ракеты "Дунфэн-12" - они предназначены на экспорт. Но Китай разработал много других типов ракет малой дальности, оснащенных специальными боеголовками, которые специально предназначены для высокоточных ударов", - сообщил он.

Источник отметил, что радиус погрешности при ударе этими ракетами составляет 1 м.

SCMP в свою очередь отмечает, что по мнению ряда экспертов, разработка таких ракет может сделать бесполезными планы тайванских властей построить укрепленные ангары для военной авиации с целью защитить самолеты от потенциальных ракетных ударов КНР. Нынешние авиационные ангары на острове не способны выдержать удары баллистических ракет типа "Дунфэн", в связи с чем тайванские власти еще в 2020 году предложили направить в течение семи лет $143 млн на строительство защищенных авиационных укрытий.

В ноябре командующий ВВС острова Хуан Чживэй заявлял, что укрепленные авиационные укрытия, которые планируется возвести на авиабазе "Цинцюаньган", должны выдержать потенциальные удары ракетами НОАК типа "Дунфэн". Он добавил, что окончание строительных работ запланировано на 2026 год.

Ожидается, что средства на реализацию этих замыслов выделят до конца декабря.

Бывший инструктор тайванской военно-морской академии в Гаосюне Лу Лиши отмечал, что "все авиабазы на Тайване уязвимы" в случае конфликта вокруг острова, однако новые ангары могут лучше защитить самолеты. Он добавил, что укрепленные ангары, которые планируют строить на Тайване, по-видимому, должны выдержать попадание ракет НОАК малой дальности "Дунфэн-16", которые способны нести боеголовку массой 1 тонна и поражать цели на дистанции 800 км - 1 тыс. км.

SCMP напоминает, что НОАК в том числе использовала ракеты "Дунфэн-16" в ходе маневров вокруг Тайваня, организованных на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе 2022 года.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, РАКЕТЫ, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


Китай строит в пустыне на западе страны модели кораблей, военной базы для отработки ракетных ударов Ракетные пуски Китая в Южно-Китайском море не способствуют миру и стабильности в этом районе мира - Пентагон Китай лидирует в мире по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования - эксперт Пекин обеспокоен ракетными испытаниям КНДР в районе пролета китайских пассажирских самолетов Тайвань провел испытания новых ракет класса "корабль - корабль"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az