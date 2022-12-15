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Дальнее зарубежье 15.12.2022 14:02

В ЕС в четверг могут согласовать новые санкции против РФ - глава Евросовета

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER) в четверг может принять решение по девятому пакету санкций в отношении России, хотя пока что у ряда стран остаются вопросы, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы надеемся завершить работу по девятому пакету санкций. Я уверен, что это возможно, но над этим нужно будет поработать в предстоящие часы", - сказал Мишель перед саммитом Евросовета.

"Не только у Венгрии есть вопросы по поводу пакета санкций, но и у ряда других стран. Над ним все еще необходимо поработать, в этом плане мы рассчитываем на встречу Комитета постоянных представителей (Coreper), которая, как ожидается, пройдет сегодня параллельно с саммитом Евросовета для того, чтобы мы смогли сегодня принять решение", - добавил он.

Накануне итальянская газета "Соле 24 - Оре" со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщила, что постпреды стран ЕС в среду не смогли завершить согласование девятого пакета санкций против России. По информации издания, среди нерешенных вопросов остается "продовольственная безопасность: Италия и другие страны настаивают на том, что нужно предусмотреть ряд исключений из санкционного режима для импорта удобрений из России. Это необходимо, чтобы не ограничивать предложение удобрения для развивающихся стран".

При этом собеседник газеты заверил, что рассчитывает на согласование пакета санкций на уровне постпредов в течение текущей недели. "Есть основания считать, что постпреды дадут "зеленый свет" до конца недели", - сказал он.

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