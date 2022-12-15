Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 77.28 +1.89 Brent 82.70 +2.02

Оборона 15.12.2022 13:56

Погранслужба Азербайджана назвала дезинформацией утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана в четверг опровергла утверждения Еревана об обстреле позиций армянских военных на границе.

«Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы обстреле подразделениями погранвойск ГПС, дислоцированных в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Раздере Зангиланского района, позиций ВС Армении (на границе – ИФ) в направлении населенного пункта Кильсакенд Гафанского района 15 декабря в 01:10 не соответствует действительности», - говорится в заявлении пограничного ведомства.

«Мы категорически опровергаем эту ложную информацию и заявляем, что данная дезинформация является очередной провокацией Министерства обороны Армении», - заявили в ГПС.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГПС, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


ВС Армении обстреляли позиции пограничников Азербайджана Начальник ГПС Азербайджана подтвердил уничтожение двух ЗРК С-300 Армении в ходе сентябрьских боестолкновений на границе ГПС опровергает информацию о ранении армянского военнослужащего в результате азербайджанского обстрела Азербайджанские пограничники задержали армянского диверсанта - ГПС Пресечена попытка проникновения армянских диверсантов в Азербайджан - Госпогранслужба ГПС Азербайджана ввела в строй новую пограничную комендатуру на границе с Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az