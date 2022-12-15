Погранслужба Азербайджана назвала дезинформацией утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана в четверг опровергла утверждения Еревана об обстреле позиций армянских военных на границе.

«Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы обстреле подразделениями погранвойск ГПС, дислоцированных в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Раздере Зангиланского района, позиций ВС Армении (на границе – ИФ) в направлении населенного пункта Кильсакенд Гафанского района 15 декабря в 01:10 не соответствует действительности», - говорится в заявлении пограничного ведомства.

«Мы категорически опровергаем эту ложную информацию и заявляем, что данная дезинформация является очередной провокацией Министерства обороны Армении», - заявили в ГПС.

Х.Насирзаде