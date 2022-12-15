Баку обсудил с Сеулом перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял делегацию во главе с членом Национальной ассамблеи Республики Корея Ли Хун Сеунгом, стороны обсудили в том числе вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС).
Как сообщает Минобороны, Гасанов на встрече отметил, что высоко оценивает достижения в рамках военного сотрудничества с Кореей.
Гасанов проинформировал корейскую делегацию о том, что в результате подрыва мины, заложенной армянскими вооруженными формированиями в селе Чираг Кяльбаджарского района без какой-либо военной надобности, а лишь в целях нанесения людских потерь, погиб азербайджанский военнослужащий, 7 человек, 4 из которых были гражданскими лицами, получили ранения.
«На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает ведомство.
Р.Ахмедов
Цены на нефть перешли к умеренному росту
Алиев обсудил с новым генсеком ОТГ вопросы развития и укрепления организации
Азербайджан за 11 мес. увеличил производство продукции АПК на 3,4%
Число браков в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось на 12,5%, разводов - сократилось на 8%
Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Москвы в Гянджу, сел в Баку из-за тумана в пункте назначения
В Азербайджане 6 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Эрдоган заявил, что предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием Асада
США проведут еще три испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A до начала ее производства
Китай разработал серию ракет малой дальности для высокоточных ударов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ Азербайджан поддержит сольный концерт пианиста Риада Маммадова
Фонду Red Hearts исполнилось 2 года!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают