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Внешняя политика 15.12.2022 14:04

Баку обсудил с Сеулом перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял делегацию во главе с членом Национальной ассамблеи Республики Корея Ли Хун Сеунгом, стороны обсудили в том числе вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС).

Как сообщает Минобороны, Гасанов на встрече отметил, что высоко оценивает достижения в рамках военного сотрудничества с Кореей.

Гасанов проинформировал корейскую делегацию о том, что в результате подрыва мины, заложенной армянскими вооруженными формированиями в селе Чираг Кяльбаджарского района без какой-либо военной надобности, а лишь в целях нанесения людских потерь, погиб азербайджанский военнослужащий, 7 человек, 4 из которых были гражданскими лицами, получили ранения.

«На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОРЕЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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