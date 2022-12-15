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Дальнее зарубежье 15.12.2022 15:21

США проведут еще три испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A до начала ее производства

Пентагон проведет еще три полноценных испытания прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A перед принятием решения о начале ее серийного производства, сообщило издание Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на представителя ВВС США.

Очередное испытание ракеты AGM-183A, разрабатываемой в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), планируется в январе-марте 2023 года.

Как сообщали ВВС США, первое полноценное боевое испытание прототипа ракеты было осуществлено 9 декабря у берегов Южной Калифорнии. Испытание прошло успешно. Ракета была запущена с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, развив скорость в 5 Маха.

Цели всех предыдущих испытаний были сосредоточены на проверке работы ускорителя ракеты.

В случае успеха предстоящих огневых тестов начнется быстрое серийное производство этих гиперзвуковых ракет. Они могут начать поступать на вооружение уже осенью 2023 года.

В 2021 году были предприняты три первые попытки тестового запуска ракеты с борта стратегического бомбардировщика B-52H, которые окончились неудачей.

Лишь в мае и июле 2022 года летные испытания без боевой головной части прошли успешно.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). Скорость гиперзвуковой ракеты AGM-183A достигает более 5 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн. Она предназначена не только для ВВС, но и для вооружения боевых кораблей американского флота.

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