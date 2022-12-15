Азербайджан и ЕС создали рабгруппу высокого уровня по Экономическому и инвестиционному плану

Правительство Азербайджан и ЕС создали рабочую группу высокого уровня по Экономическому и инвестиционному плану (Economic Investment Plan), заявил посол ЕС в Баку Петер Михалко.

«Рабочая группа создана на прошлой неделе. Основная ее цель - работа над проектами, которые планируется реализовать», - сказал Михалко на пресс-конференции в четверг.

Михалко отметил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана и более 50% экспорта страны приходятся на ЕС.

«В основном это касается энергетической сферы, но ЕС также участвует в поддержке развития ненефтяных секторов экономики Азербайджана», - подчеркнул он.

Посол также коснулся вопроса развития сотрудничества в сфере транспорта и подчеркнул, что с этой точки зрения у ЕС и Азербайджана есть большой потенциал. «С этой точки зрения мы поддерживаем проект развития Бакинского порта, который является для региона узловой инфраструктурой», - добавил он.

Economic Investment Plan по Азербайджану запущен с сентября 2022 года и включает 5 основных направлений: развитие Бакинского морского порта; цифровизацию в сфере транспорта и развитие транспортных коридоров; поддержка малого и среднего бизнеса; развитие АПК в регионах страны; инвестиции в инфраструктуру и развитие «зеленой энергии».

ЕС и его финансовые институты на реализацию этого плана планируют предоставить Азербайджану средств на сумму до 2 млрд евро.

Б.Рустамбеков