Азербайджан предложил Грузии провести межрегиональный форум

IX заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией прошло 15 сентября в Тбилиси, на нем обсуждались вопросы расширения экономического взаимодействия между двумя странами.

Премьер министр Азербайджана, сопредседатель комиссии Али Асадов на заседании отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических связей между двумя странами. Он подчеркнул, что за эти годы отношения между Азербайджаном и Грузией достигли уровня стратегического партнерства.

Премьер выразил удовлетворение развитием связей в политической, экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах. При этом он констатировал важность взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Говоря о межрегиональном сотрудничестве, Асадов сказал: «В последнее время контакты между отдельными городами и районами наших стран стали более интенсивными, что, естественно, очень положительно сказывается на всестороннем развитии азербайджано-грузинских отношений».

Принимая во внимание эту позитивную тенденцию, выдвинута инициатива о возможном проведении азербайджано-грузинского межрегионального форума.

На заседании стороны подчеркнули рост взаимного товарооборота. При этом с учетом большого потенциала двух стран подчеркнута важность реализации совместных проектов для дальнейшего расширения взаимной торговли.

Стороны констатировали важность наращивания инвестиционного сотрудничества.

«Энергетическая сфера была расценена как один из главных приоритетов двустороннего сотрудничества. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор вносят большой вклад в экономическое развитие как Азербайджана, так и Грузии», - отмечает кабмин Азербайджана.

Кроме этого, стороны уделили внимание вопросам транспорта и транзита, где наблюдается устойчивый рост грузоперевозок. «Особо отмечена значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Запуск железной дороги на полную мощность послужит еще большему процветанию и экономическому прогрессу наших стран», - констатировал премьер Азербайджана.

Также подчеркнута актуальность Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), важность наращивания совместных усилий по привлечению дополнительных объемов грузов на данный маршрут.

В этом контексте Асадов подчеркнул значение Зангезурского коридора как части Среднего коридора: «Этот коридор обеспечит диверсификацию региональных транспортных коммуникаций и связей».

В ходе заседания были широко обсуждены перспективы развития азербайджано-грузинского стратегического партнерства по всему комплексу отношений.

По итогам заседания премьеры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Гарибашвили подписали протокол заседания.

Кроме этого, руководители соответствующих государственных структур подписали ряд соглашений о развитии сотрудничества в сферах сельского хозяйства, экологии и малого и среднего бизнеса.

Р.Ахмедов