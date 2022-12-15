Число браков в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось на 12,5%, разводов - сократилось на 8%

Численность населения Азербайджана в январе-октябре 2022 года увеличилась на 54 тыс. 452 человека или на 0,5% - до 10 млн 210,818 тыс. на 1 ноября 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%. При этом 50% населения составляют мужчины, 50% - женщины.

В январе-октябре в республике родились 103 тыс. 502 младенца (+12,3%). Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 12,3. Мальчики составили 52,8% родившихся детей, девочки – 47,2%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,892 тыс. двойняшек, 135 – тройняшек, 8 - четверойняшек.

За прошедший период в Азербайджане умерли 50 тыс. 457 человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6 (в январе-октябре 2021 года уровень смертности составлял 7,4 - ИФ).

В январе-октябре 2022 года в республике зарегистрировано 51,87 тыс. браков (рост на 12,5% по сравнению с январем-октябрем 2021г) и 13,139 тыс. разводов (спад на 8,2%).

Х.Насирзаде