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АПК 15.12.2022 15:22

Азербайджан за 11 мес. увеличил производство продукции АПК на 3,4%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составил 10 млрд 383,8 млн манатов ($6,108 млрд по текущему курсу), что на 3,4% выше показателя 11 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Номинальный объем производства продукции в животноводстве составил 4 млрд 952,5 млн манатов, растениеводстве - 5 млрд 431,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,3%, растениеводства – 3,4%.

За 11 месяцев в республике произведено 522 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 2 млн 36,3 тыс. тонн молока (рост на 1,9%), 1 млрд 821,5 млн яиц (рост на 8%), 15,6 тыс. тонн шерсти (спад на 2,3%), 341,4 тонн тутового шелкопряда (спад на 31,4%).

По данным Госкомстата, в стране в настоящее время завершается сбор урожая сельхозпродукции.

В январе-ноябре сельскохозяйственные субъекты собрали 2 млн 884,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы) (спад на 6,2%), 1 млн 52,3 тыс. тонн картофеля (рост на 1,3%), 1 млн 810,2 тыс. тонн овощей (рост на 1,2%), 468,7 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 1,9%), 1 млн 248,4 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 4,6%), 211,7 тыс. тонн винограда (рост на 3,3%), 1,001 тыс. тонн листьев зеленого чая (спад на 14,8%), 203,7 тыс. тонн сахарной свеклы (рост на 8,7%), 299,1 тыс. тонн хлопка (рост на 10,1%), 28,9 тыс. тонн подсолнечника (рост на 12,2%) и 4,3 тыс. тонн табака (спад на 32,3%).

Кроме того, с 30,5 тыс. га кукурузного поля собрано 248,7 тыс. тонн урожая.

По данным статистики, проведена вспашка земельных угодий площадью 1 млн 83 тыс. га. в рамках соответствующих работ к урожаю на 2023 год. При этом засеяно 871,1 тыс. га зерновых, из которых посевные под пшеницу составили 540,2 тыс. га, ячмень – 330,8 тыс. га, рожь – 0,1 тыс. га.

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2021 году увеличилось на 3,4%.

Х.Насирзаде

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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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