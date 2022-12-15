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Внешняя политика 15.12.2022 15:28

Гусейнзаде и Коломина обсудили сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что провел встречу со специальным представителем генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

«Мы обсудили перспективы партнерства НАТО-Азербайджан, вклад Азербайджана в международный мир и безопасность, энергетическую безопасность и региональные вопросы», - написал Гусейнзаде в твиттере.

Н.Аббасова

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Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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