Гусейнзаде и Коломина обсудили сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что провел встречу со специальным представителем генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.
«Мы обсудили перспективы партнерства НАТО-Азербайджан, вклад Азербайджана в международный мир и безопасность, энергетическую безопасность и региональные вопросы», - написал Гусейнзаде в твиттере.
Н.Аббасова
Цены на нефть перешли к умеренному росту
Алиев обсудил с новым генсеком ОТГ вопросы развития и укрепления организации
Азербайджан за 11 мес. увеличил производство продукции АПК на 3,4%
Число браков в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось на 12,5%, разводов - сократилось на 8%
Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Москвы в Гянджу, сел в Баку из-за тумана в пункте назначения
В Азербайджане 6 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Эрдоган заявил, что предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием Асада
США проведут еще три испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A до начала ее производства
Китай разработал серию ракет малой дальности для высокоточных ударов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ Азербайджан поддержит сольный концерт пианиста Риада Маммадова
Фонду Red Hearts исполнилось 2 года!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают