Гусейнзаде и Коломина обсудили сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что провел встречу со специальным представителем генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. «Мы обсудили перспективы партнерства НАТО-Азербайджан, вклад Азербайджана в международный мир и безопасность, энергетическую безопасность и региональные вопросы», - написал Гусейнзаде в твиттере. Н.Аббасова

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