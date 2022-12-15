Алиев обсудил с новым генсеком ОТГ вопросы развития и укрепления организации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку нового генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Согласно информации на сайте азербайджанского лидера, Алиев поздравил Омуралиева с избранием на должность генсека ОТГ, пожелал ему успехов в деле дальнейшего укрепления взаимодействия между государствами-членами организации и выразил уверенность в том, что он приложит все усилия для осуществления тесного сотрудничества в рамках ОТГ.

Касаясь деятельности ОТГ, президент Азербайджана отметил рост значимости организации на международном уровне, заявил, что это служит повышению международного авторитета и экономического потенциала всех государств-членов и государств-наблюдателей.

Алиев выразил уверенность в том, что как генсек ОТГ Омуралиев будет находиться в тесном контакте с азербайджанскими коллегами.

Омуралиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является первой страной, которую он посещает в качестве генсека организации, подчеркнул активную роль страны в усилении деятельности организации.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах связей, - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов