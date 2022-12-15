Медсестры почти по всей Великобритании бастуют, требуя повышения зарплат

В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии десятки тысяч медсестер в четверг вышли на двухдневную забастовку, крупнейшую в истории британской Национальной службы здравоохранения, сообщает The Guardian.

Медсестры требуют изменения системы оплаты труда, поскольку при нынешних условиях в системе здравоохранения не хватает персонала.

В четверг, в первый день забастовки, медсестры не работают с 08:00 местного времени (11:00 мск) до 20:00 (23:00 мск), это приведет к отмене большинства запланированных приемов у врачей, а также проведения операций. При этом неотложная медицинская помощь продолжает функционировать в полном объеме.

Бастующие медсестры пикетируют лечебные учреждения с плакатами: "Нехватка персонала стоит жизней", "Вы аплодировали нам, теперь время действовать". Водители проезжающих мимо автомашин сигналят им в знак поддержки.

Во вторник и среду в Англии прошла забастовка работников железных дорог, это вызвало массовые перебои в железнодорожном сообщении. Ожидается, что в пятницу и субботу они также выйдут бастовать.

Ожидается, что позже в этом месяце к забастовке присоединятся водители автомобилей скорой помощи и пограничники, ввиду чего власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб.

Общественное недовольство в последние месяцы связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании, и вызванной этим инфляцией.