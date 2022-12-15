Банк Англии повысил ставку на 50 б.п., до 3,5% - максимума с 2008г

Банк Англии по итогам декабрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 3,5% с 3% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.
Таким образом, ставка была поднята по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет, пишет агентство Bloomberg.
За повышение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), причем шестеро, включая главу Банка Англии Эндрю Бейли, выступили за подъем на 50 б.п., тогда как один голос был отдан за подъем на 75 б.п. Двое членов MPC проголосовали за сохранение ставки на уровне 3% годовых.
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