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Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 77.28 +1.89 Brent 82.70 +2.02

Макроэкономика 15.12.2022 17:03

Цены на сырье подскочат на 43% в 2023г - Goldman

Сырьевые товары станут самым успешным классом активов в 2023 году, обеспечив инвесторам доходность свыше 40%, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group.

По их прогнозам, индекс Standard & Poor`s GSCI Total Return, учитывающий динамику цен 24 видов сырьевых товаров, вырастет на 43% в следующем году. С начала этого года индикатор увеличился на 24%, тогда как фондовый индекс S&P 500 упал на 16%.

"Несмотря на то, что цены на отдельные сырьевые товары выросли почти в двое, объем капзатрат в сырьевом комплексе в целом разочаровывает, - написали аналитики Goldman под руководством Джеффа Карри и Саманты Дарт. - Это стало главным откровением 2022 года: даже чрезвычайно высокие цены не могут создать достаточного притока капитала и вызвать рост поставок для устранения долгосрочного дефицита".

Цена нефти марки Brent в четвертом квартале следующего года достигнет $105 за баррель, медь будет стоить $10,5 тыс. за тонну, а сжиженный природный газ на спотовом рынке в Азии подорожает до $53,1 за миллион британских тепловых единиц (BTU), прогнозирует Goldman.

В среду Brent торгуется вблизи отметки $82 за баррель, медь стоит $8400 за тонну, а СПГ - $33 за 1 млн BTU.

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