Япония хочет обсудить с США возможность совместных ударов по территории неприятеля в случае его нападения

В Токио изучают возможность обсудить с США изменение принципов оборонного сотрудничества, которое дало бы возможность Японии в случае нападения на нее атаковать вместе с военными США базы на территории противника, сообщает в четверг "Киодо" со ссылкой на правительственные источники.

"Источники заявили, что пересмотр этих принципов позволил бы Японии, при атаке на нее, вместе с США наносить удары по базам", - отмечает агентство.

Ранее в рамках альянса Вашингтона и Токио в случае нападения на Японию США должны были вести наступательные действия, а Япония - отражать атаки непосредственно на нее. Однако теперь японские военные хотели бы иметь средства, чтобы наносить удары по позициям вражеских ракет и выводить их из строя до того, как ракеты смогут стартовать с территории врага. Ожидается, что эту концепцию включат в обновленные версии трех основных документов, определяющих политику в сфере обороны Японии. В данный момент власти пересматривают их содержание, а процесс должен завершиться в пятницу.

По данным источников, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита в Вашингтон в январе надеется обсудить с президентом США Джо Байденом пересмотр принципов американо-японского оборонного сотрудничества. Затем, как ожидается, Кисида и Байден отдадут распоряжение главам оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран начать конкретную работу в этом направлении, составить совместные планы сбора информации и слежения за действиями "оппонентов", отмечает "Киодо".

Кисида также будет говорить с Байденом о попытках Токио нарастить оборонные расходы до 2% от ВВП.

Кроме того, на середину января запланированы переговоры в формате "2+2": с японской стороны в них примут участие глава МИД Ёсимаса Хаяси и министр обороны Ясукадзу Хамада, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин.