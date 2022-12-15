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Это интересно 15.12.2022 17:15

Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов мира

Американская Apple Inc. заняла первое место в рейтинге 500 самых влиятельных брендов в мире, составляемом исследовательской компанией World Brand Lab (WBL).

Apple сместила с вершины рейтинга прошлогоднего лидера Google (входит в холдинг Alphabet Inc. ), опустившуюся на третье место, говорится в пресс-релизе WBL. Вторую строчку заняла Microsoft Corp. В десятке наиболее влиятельных брендов мира доминируют американские компании, заняв 8 мест из 10. Среди них - Amazon.com Inc.), Walmart Inc., McDonald`s Corp., Coca-Cola Co. и Tesla.

Единственными неамериканскими брендами в топ-10 стали два автопроизводителя: японская Toyota Corp. и немецкая Mercedes-Benz (принадлежит Daimler).

Всего в рейтинге представлены 33 страны. Лидируют, с огромным отрывом, бренды из США (198 из 500), в топ-5 вошли также Франция, Япония, Китай и Великобритания. Германия, Швейцария и Италия представлены в списке более чем 10 брендами.

Средний возраст брендов из рейтинга составляет 98,2 года, говорится в пресс-релизе. При этом 222 бренда существуют уже больше сотни лет, а рекордсменом стал французский производитель стройматериалов Saint-Gobain, основанный в 1665 году. Свой 300-летний юбилей также отметили страховая компания Aviva и алкогольный бренд Moutai.

World Brand Lab составляет рейтинг наиболее влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая свыше 80 тыс. брендов из 60 стран.

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Тэги: МИР, БРЕНДЫ, РЕЙТИНГ


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