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СНГ 15.12.2022 16:57

Снижение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне 2,5% - Путин

Снижение ВВП РФ в 2022 году может оказаться меньше, чем ожидалось еще недавно, и составить порядка 2,5%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По итогам года (2022 - ИФ) прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я недавно сказал - на 2,9% (снижение в 2022 году - это официальный прогноз правительства - ИФ), но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше - 2,5%", - сказал он.

Он напомнил, что изначально "в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной", многие западные и "некоторые наши эксперты" предрекали спад российской экономики до 20% в 2022 году.

"Этот расчет, как все видят, не оправдался", - подчеркнул Путин, отметив, что "удалось стабилизировать ситуацию".

"Более того, уже в III квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост (с исключением сезонности - ИФ) после минимальных значений II квартала", - добавил президент.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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