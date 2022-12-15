Снижение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне 2,5% - Путин

Снижение ВВП РФ в 2022 году может оказаться меньше, чем ожидалось еще недавно, и составить порядка 2,5%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По итогам года (2022 - ИФ) прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я недавно сказал - на 2,9% (снижение в 2022 году - это официальный прогноз правительства - ИФ), но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше - 2,5%", - сказал он.
Он напомнил, что изначально "в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной", многие западные и "некоторые наши эксперты" предрекали спад российской экономики до 20% в 2022 году.
"Этот расчет, как все видят, не оправдался", - подчеркнул Путин, отметив, что "удалось стабилизировать ситуацию".
"Более того, уже в III квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост (с исключением сезонности - ИФ) после минимальных значений II квартала", - добавил президент.
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Литвой
Все вопросы в Карабахе должны решаться в рамках законодательства Азербайджана - Байрамов
Экоактивисты Азербайджана не перекрывали Лачинскую дорогу – Байрамов
Германии удается обеспечить только половину предписанной экономии газа, объявлен критический режим
ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2022-2024гг, уменьшил оценку роста ВВП на 2023г
Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов мира
В Азербайджане за сутки выявлено свыше 110 новых случаев заражения COVID-19
Число браков в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось на 12,5%, разводов - сократилось на 8%
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Член Наблюдательного Совета AccessBank Джордж Рубли: AccessBank имеет очень прочную базу для дальнейшего устойчивого роста
В Yelo Bank прошла встреча «Women Bankers` Club»
ВТБ Азербайджан поддержит сольный концерт пианиста Риада Маммадова
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают