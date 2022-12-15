Азербайджан и австралийская Fortescue Future Industries договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергии и «зеленого водорода»

Министерство энергетики Азербайджана совместно с австралийской Fortescue Future Industries (FFI) займется исследованием и реализацией проектов по производству возобновляемой энергии и «зеленого водорода».
«Минэнерго и Fortescue Future Industries подписали Рамочное соглашение о совместной деятельности по проектам возобновляемой энергетики и изучению и развитию потенциала «зеленого водорода» в Азербайджане», - говорится в информации ведомства.
По информации Минэнерго, договор предусматривает исследование и реализацию проектов по производству возобновляемой энергии общей мощностью до 12 ГВт и «зеленого водорода» в Азербайджане.
Министр энергетики Парвиз Шахбазов на церемонии подписания, отметил, что в последнее время совместно с международными энергетическими компаниями предпринимаются последовательные стратегически важные шаги в направлении создания крупномасштабных мощностей по производству возобновляемой энергии и экспорту «зеленой энергии».
«В результате, параллельно с превращением в страну «зеленой энергии», Азербайджан после нефти и газа для ЕС станет важным и надежным партнером по экспорту возобновляемой энергии и водорода. Мы верим, что наше сотрудничество с Fortescue Future Industries внесет вклад в энергетическую безопасность и энергетический переход стран-партнеров», - сказал Шахбазов.
«Наши обсуждения с правительством Азербайджана до сегодняшнего дня были исключительно позитивными, и сегодняшнее подписание этого рамочного соглашения еще раз демонстрирует большой потенциал у существующего партнерства. (…) Хотя Азербайджан исторически является нефтегазовой страной, у него есть хорошие возможности, чтобы присоединиться к революции «зеленой промышленности» благодаря своему стратегическому положению в поставках «зеленой энергии» в европейские страны», - сказал председатель и основатель Fortescue Future Industries Эндрю Форест.
Он добавил, что подписанное в четверг Рамочное соглашение, является важным шагом на пути к достижению амбициозной цели правительства Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов в стране на 40% к 2050 году.
В настоящее время мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7 953,9 МВт.
С учетом ГЭС, суммарная мощность электростанций в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составляет 1 311,9 МВт или 16,5% от общей мощности энергосистемы.
Азербайджан планирует к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии в Азербайджане минимум до 30% (в настоящее время 6% - ИФ).
Н.Аббасова
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