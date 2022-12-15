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ТЭК 15.12.2022 17:24

Министры энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана обсудят вопросы сотрудничества - Эрдоган

Турция станет важным хабом на маршруте поставок туркменского газа в Европу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган в беседе с журналистами отметил, что тема экспорта газа из Туркменистана через Каспийское море обсуждается сегодня между Баку и Ашхабадом, а в числе прочих рассматривается вопрос распределения финансовой нагрузки. «Думаю, что Азербайджану и Туркменистану необходимо достичь соглашения по распределению этой нагрузки. Если Турция станет частью этого процесса, то и Анкара возьмет на себя часть затрат. Если же в дело вовлекут ЕС, то представители Брюсселя также должны будут участвовать в финансовом вопросе», - считает турецкий лидер, слова которого приводит Anadolu.

Эрдоган сообщил, что на трехстороннем саммите в туркменской Авазе было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества. «Я дал поручение министру энергетики Турции в течение месяца достичь результата по итогам обсуждений с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. По итогам этих решений, мы вновь обсудим эту тему. В начале 2023 года президент Туркменистана планирует совершить официальный визит в Турцию. Надеюсь, что именно тогда мы поставим точку в этом вопросе», - отметил Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что обсудит тему энергетики с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Турецкий лидер привлек внимание к загруженности Трансанатолийского газопровода (TANAP). «TANAP загружен - 32 млрд кубометров. Схожая ситуация с Трансадриатическим труброповодом (TAP) - прокачивается 6 млрд кубометров. Поэтому коллеги обсудят необходимость строительства нового газопровода и уже по итогам диалога предпримут новые шаги. Мы обсудили вопрос на уровне президентов (Азербайджана, Турции и Туркменистана – ИФ) в Авазе. Теперь, черед за обсуждениями технической базы, финансовых рамок, что позволит в будущем предпринять новые шаги», - добавил Эрдоган.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЭРДОГАН, ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ


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