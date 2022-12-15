Министры энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана обсудят вопросы сотрудничества - Эрдоган

Турция станет важным хабом на маршруте поставок туркменского газа в Европу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган в беседе с журналистами отметил, что тема экспорта газа из Туркменистана через Каспийское море обсуждается сегодня между Баку и Ашхабадом, а в числе прочих рассматривается вопрос распределения финансовой нагрузки. «Думаю, что Азербайджану и Туркменистану необходимо достичь соглашения по распределению этой нагрузки. Если Турция станет частью этого процесса, то и Анкара возьмет на себя часть затрат. Если же в дело вовлекут ЕС, то представители Брюсселя также должны будут участвовать в финансовом вопросе», - считает турецкий лидер, слова которого приводит Anadolu.
Эрдоган сообщил, что на трехстороннем саммите в туркменской Авазе было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества. «Я дал поручение министру энергетики Турции в течение месяца достичь результата по итогам обсуждений с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. По итогам этих решений, мы вновь обсудим эту тему. В начале 2023 года президент Туркменистана планирует совершить официальный визит в Турцию. Надеюсь, что именно тогда мы поставим точку в этом вопросе», - отметил Эрдоган.
Президент Турции сообщил, что обсудит тему энергетики с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Турецкий лидер привлек внимание к загруженности Трансанатолийского газопровода (TANAP). «TANAP загружен - 32 млрд кубометров. Схожая ситуация с Трансадриатическим труброповодом (TAP) - прокачивается 6 млрд кубометров. Поэтому коллеги обсудят необходимость строительства нового газопровода и уже по итогам диалога предпримут новые шаги. Мы обсудили вопрос на уровне президентов (Азербайджана, Турции и Туркменистана – ИФ) в Авазе. Теперь, черед за обсуждениями технической базы, финансовых рамок, что позволит в будущем предпринять новые шаги», - добавил Эрдоган.
Р.Ахмедов
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Литвой
Все вопросы в Карабахе должны решаться в рамках законодательства Азербайджана - Байрамов
Экоактивисты Азербайджана не перекрывали Лачинскую дорогу – Байрамов
Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов мира
В Азербайджане за сутки выявлено свыше 110 новых случаев заражения COVID-19
Число браков в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось на 12,5%, разводов - сократилось на 8%
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
ЕЦБ опасается ускорения инфляции, планирует поднять ставки выше ожидаемых рынком уровней - Лагард
Япония хочет обсудить с США возможность совместных ударов по территории неприятеля в случае его нападения
Снижение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне 2,5% - Путин
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Член Наблюдательного Совета AccessBank Джордж Рубли: AccessBank имеет очень прочную базу для дальнейшего устойчивого роста
В Yelo Bank прошла встреча «Women Bankers` Club»
ВТБ Азербайджан поддержит сольный концерт пианиста Риада Маммадова
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают