Лоукостер WizzAir весной 2023г начнет выполнять полеты по маршруту Рим-Баку

Венгерская авиакомпания «WizzAir» в 2023 году увеличит число международных рейсов из Рима до 66 за счет открытия пяти новых маршрутов, в том числе и в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации, опубликованной на официальном сайте авиакомпании, полеты по маршруту Рим-Баку-Рим начнутся с 1 мая 2023 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Вылет из Рима будет осуществляться в 06:20 с прибытием в аэропорт Баку в 12:55. В обратном направлении самолет будет вылетать из Баку в 13:25 с прибытием в Рим в 16:25 (время для каждого аэропорта – местное).

Н.Аббасова