ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2022-2024гг, уменьшил оценку роста ВВП на 2023г

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста потребительских цен в текущем году до 8,4%, в следующем году - до 6,3%, в 2024 году - до 3,4%.
В сентябре аналитики банка оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.
Согласно новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Однако ожидания на предстоящий год ухудшены до 0,5% с 0,9%. В 2024 году ЕЦБ по-прежнему ждет роста ВВП еврозоны на 1,9%, в 2025 году прогнозируется рост на 1,8%.
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