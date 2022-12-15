Германии удается обеспечить только половину предписанной экономии газа, объявлен критический режим

Германская экономика не справляется с целевым нормативом экономии газа. При нормативном показателе в 20% удается обеспечивать только 12-процентную экономию.
Федеральное сетевое агентство Германии по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (Bundesnetzagentur, BNetzА) сообщило, что на 49-ой неделе (с 5 по 11 декабря) потребление газа с поправкой на температуру воздуха было на 12% ниже среднего удельного потребления за последние четыре года.
В 48-ю неделю (28 ноября - 4 декабря) экономия составила, по уточнённым данным, также 12% (прежняя оценка - 16,5%). На 47-ой неделе (21-27 ноября) удавалось обеспечить 24,15%-ную удельную экономию газа.
"Цель экономии явно не достигнута", - признает регулятор.
BNetzА считает "стабильной" ситуацию с удельным потреблением газа, когда экономится 25% газа по отношению к референсному значению, "напряженной" - 15-25% и "критической" - если менее 15%.
Bundesnetzagentur уже изменило оценку погодной ситуации в стране с "напряженной" на "критическую". Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется выше, чем в среднем за последние 4 года (2018-2021 годы), "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период, и "критической", если более чем на 2 градуса ниже обычного. Прогноз на эту неделю - на 3,18 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года, поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления, предупреждает BNetzA.
Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в четверг превысил $1490 за тысячу кубометров.
Германия вместе с рядом других западных стран предприняла ряд шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.
Из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома" с июня начали сокращаться поставки российского газа в Германию по магистрали "Северный поток". Санкции сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в сентябре от мощных взрывов значительно пострадала линейная часть морской магистрали.
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