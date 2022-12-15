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Дальнее зарубежье 15.12.2022 19:55

Председатель Европарламента пообещала реформы в связи с коррупционным скандалом

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола пообещала главам государств и правительств стран ЕС провести реформы из-за скандала в связи с подозрениями в коррупционной связи ряда депутатов и сотрудников ЕП с Катаром.

"Позвольте мне сказать, что информация, которую мы получили от бельгийских властей, указывает, что существуют серьезные подозрения в отношении лиц, связанных с автократическими правительствами, покупающими влияние для того, чтобы, как мы подозреваем, контролировать наши процессы", - сказала председатель ЕП в своем традиционном выступлении перед европейскими лидерами в начале саммита ЕС в четверг в Брюсселе.

Она сообщила, что этого удалось не допустить, подозреваемые были арестованы и допрошены, им предъявлены обвинения.

"Но я также должна сказать, что, хотя мы всегда можем усилить сдерживающие факторы и прозрачность - и я возглавлю процесс основательных реформ - всегда найдутся те, для кого мешок наличных стоит риска. Важно, чтобы эти люди понимали, что их поймают. Что будут последствия. (...) Таково верховенство закона. Вот как мы реагируем и восстанавливаем доверие. Доверие, как мы знаем, строится годами, а разрушается за мгновения", - заявила Метсола.

Затем на пресс-конференции она вернулась к этой теме.

"Я немедленно предложу обширный пакет реформ, которые будут представлены в будущем году и которые будут предусматривать усиление в парламенте системы защиты тревожных оповещателей (информаторов - ИФ), пересмотр кодекса поведения и углубленный анализ того, как мы взаимодействуем с третьими странами. Я возглавлю эти работы, и для этого буду проводить как внутренние, так и внешние консультации", - сообщила председатель ЕП.

Тем временем Европарламент принял в четверг резолюцию 541 голосом "за" при двух "против" и трех воздержавшихся, призывающую в качестве немедленной меры приостановить всю работу над законодательными документами, касающимися Катара, особенно в отношении либерализации визового режима и авиационного соглашения ЕС с Катаром, а также запланированных визитов, пока не прояснится ситуация.

Депутаты также просят приостановить действие пропусков в Европарламент для представителей катарских интересов до тех пор, пока не станут известными итоги судебного расследования.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможности прекращения доступа в Европарламент представителей Катара, Метсола объяснила, что будет решать этот вопрос совместно с председателями политических фракций ЕП.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями катарских интересов. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП, греческий депутат Ева Кайли, которая находится под стражей до рассмотрения судом меры пресечения.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, РЕФОРМЫ


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