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Карабах 15.12.2022 18:30

Экоактивисты Азербайджана не перекрывали Лачинскую дорогу – Байрамов

Баку готов оказать всестороннюю помощь армянскому населению Карабахского региона Азербайджана в случае возникновения такой потребности, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

«У карабахских армян нет никаких проблем ни с продовольствием, ни с медикаментами. Но азербайджанская сторона готова оказать любую помощь по гуманитарным вопросам, если таковая потребуется», - сказал Байрамов журналистам в четверг.

При этом он подчеркнул, что проблемы с газоснабжением в той части карабахского региона, где временно размещен российский миротворческий контингент, возникли не по вине Азербайджана. «В связи с холодными погодными условиями в горной местности иногда возникают такие проблемы. Если бы местное (армянское – ИФ) население имело бы связь с госструктурами Азербайджана, то вопрос можно было бы решить. Сейчас же они с целью усилить драматизм уклоняются от контактов с азербайджанской стороной. Этому (контактам - ИФ) противятся люди, стоящие за местным армянским населением для нагнетания драматизма, для усиления трагизма ситуации, создания искусственной проблемы», - отметил он.

Байрамов добавил, что азербайджанская сторона не перекрывала Лачинскую дорогу. «В последние дня против Азербайджана ведется клеветническая кампания как из Армении, так из других стран. В частности, звучала информация, что действия экоактивистов в Карабахском регионе якобы приводят к гуманитарному кризису, что полностью не соответствует действительности. Ни о каком перекрытии Лачинской дороги речи быть не может. Целью акции является предотвращение незаконной деятельности (в Карабахе – ИФ)», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Министр отметил, что вчера российский миротворческий контингент использовал эту дорогу. «Активисты вместе с представителями дорожной полиции создали для этого условия. Активисты заявили армянскому населению посредством социальных сетей, что готовы всячески оказывать гуманитарную помощь», - сказал Байрамов.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЯНЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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