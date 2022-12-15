Все вопросы в Карабахе должны решаться в рамках законодательства Азербайджана - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что все вопросы в Карабахском экономическом регионе должны решаться в рамках азербайджанского законодательства и с уважением к территориальной целостности страны.
«За последними провокациями стоят силы, которые не заинтересованы в переговорном процессе (между Азербайджаном и Арменией – ИФ). Армянской стороне должны быть сделаны серьезные предупреждения для предотвращения провокаций. Все вопросы должны решаться в рамках азербайджанского законодательства, с уважением к территориальной целостности Азербайджана. Некоторые лица, которые приехали (в Карабах – ИФ) извне и находятся сейчас там, не имеют на это оснований и не имеют права обращаться к гражданам. А местное армянское население имеет полное право оставаться, жить в рамках азербайджанского законодательства», - сказал Байрамов журналистам в четверг.
По его словам, сегодня он встречался с представителями иностранного дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в Азербайджане: «Цель сегодняшнего брифинга - предоставить им информацию о последних событиях в регионе из первых рук».
Х.Насирзаде
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