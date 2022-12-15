ЕЦБ опасается ускорения инфляции, планирует поднять ставки выше ожидаемых рынком уровней - Лагард

Ценовое давление во многих секторах экономики еврозоны сохраняется, в частности, из-за последствий высоких цен на энергоносители, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания ЕЦБ.

"Риск ускорения инфляции в еврозоне сохраняется, - сказала она. - В ближайшей перспективе мы можем ожидать более существенного, чем предполагалось, подъема розничных цен на энергоносители и продукты питания".

Снижение цен на энергоносители или уменьшение спроса в экономике приведут к ослаблению инфляционного давления в среднесрочной перспективе, отметила Лагард.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75%.

При этом, в октябре и сентябре ставки были увеличены на 75 б.п.

"Мы не меняем курс нашей политики, мы не колеблемся, мы демонстрируем нашу решимость и гибкость в нашем движении, и европейскому ЦБ необходимо сделать больше по сравнению с Федеральной резервной системой (ФРС) - заявила Лагард. - Нам предстоит долгая игра".

"В связи с этим мы говорим, что нам придется существенно повысить ставки, нам придется двигаться устойчивыми темпами, чтобы достичь уровня ставок, которые будут ограничивать экономическую активность в достаточной мере, чтобы вернуть нас к целевому уровню инфляции в 2%", - подчеркнула она.

Европейскому ЦБ необходимо поднять ставки выше, чем прогнозируют рынки, и стоит ожидать их дальнейшего подъема темпами по 50 б.п., отметила Лагард.

По ее словам, изменение процентных ставок остается ключевым инструментом денежно-кредитной политики ЕЦБ, а "количественное ужесточение" станет дополнением к нему.

В четверг ЕЦБ объявил о намерении приступить к нормализации баланса, увеличившегося почти до 5 трлн евро после многолетнего выкупа активов регулятором.

"С марта 2023 года и далее портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme (APP)), будет уменьшаться сдержанными и предсказуемыми темпами, поскольку Центробанк не будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций. Портфель активов будет сокращаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего ЕЦБ определит дальнейшие темпы его уменьшения", - говорится в заявлении ЕЦБ, опубликованном по итогам заседания.

Курс евро растет на заявлениях Лагард. Пара евро/доллар по данным на 19:00 торгуется на уровне $1,0707 по сравнению с $1,0619 незадолго до заседания ЕЦБ.