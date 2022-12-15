Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Литвой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственной комиссии по сотрудничеству с Литвой.
Согласно распоряжению главы государства, сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр иностранных дел.
В состав комиссии входят заместители министров экономики; цифрового развития и транспорта; энергетики; сельского хозяйства; экологии и природных ресурсов; здравоохранения; культуры и др. ведомств.
Кроме этого, в состав комиссии включены заместитель председателя Государственного таможенного комитета, глава Госагентства по туризму, вице-президент SOCAR.
Р.Ахмедов
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