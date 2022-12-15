Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 77.28 +1.89 Brent 82.70 +2.02

Внешняя политика 15.12.2022 19:24

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Литвой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственной комиссии по сотрудничеству с Литвой.

Согласно распоряжению главы государства, сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр иностранных дел.

В состав комиссии входят заместители министров экономики; цифрового развития и транспорта; энергетики; сельского хозяйства; экологии и природных ресурсов; здравоохранения; культуры и др. ведомств.

Кроме этого, в состав комиссии включены заместитель председателя Государственного таможенного комитета, глава Госагентства по туризму, вице-президент SOCAR.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЛИТВА, МПК


Похожие новости


Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Литвы двустороннюю повестку и вопросы региональной безопасности Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Литвы и Генсека ВТО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az