В Ватикане не исключают проведение в Минске переговоров по Украине при посредничестве католической церкви

Минск может стать местом проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса при посредничестве Ватикана. Такое мнение высказал апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич.

"Минск и раньше был центром переговоров и даже договоров, которые уже подписаны. Я думаю, что это будет возможно и в будущем", - приводит слова Йозича госагентство БелТА в четверг.

По словам Йозича, в сентябре этого года во время разговора с ним папа Римский заявил о готовности содействовать разрешению украинского кризиса.

"Ватикан будет влиять, насколько возможно, на христианские страны, особенно где власть является христианами, католиками, чтобы найти любое мирное решение данного кризиса, помочь людям пережить этот момент и вернуться к нормальной жизни в единстве и мире", - отметил апостольский нунций в Беларуси.