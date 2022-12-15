Total и Aramco инвестируют $11 млрд в нефтехимический проект Amiral в Саудовской Аравии

Cаудовская госкомпания Saudi Aramco и французская TotalEnergies приняли окончательное решение об инвестициях в проект по созданию нефтехимического комплекса Amiral, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Инвестиции в проект составят около $11 млрд. Строительство начнется в первом квартале 2023 года, начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2027 год.
Нефтехимический комплекс Amiral будет интегрирован в НПЗ SATORP, расположенный в городе Эль-Джубайль на восточном побережье Саудовской Аравии. Предполагается, что он будет производить до 1,65 млн тонн этилена в год, а также полиэтилен, бутадиен и иные продукты.
Продукция завода будет поставляться местным предприятиям, производящим смазочные материалы, углеродные волокна, пищевые добавки, автозапчасти и шины. Ожидается, что весь комплекс поспособствует созданию 7 тыс. новых рабочих мест.
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