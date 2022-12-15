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Дальнее зарубежье 15.12.2022 21:25

Три института ЕС объявили о приоритетах союза до следующих европейских выборов

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, возглавляющий Совет ЕС премьер-министр Чехии Петр Фиала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали совместную декларацию о законодательных приоритетах ЕС на 2023 и 2024 годы.

"Совместная декларация излагает общее европейское видение более сильной и устойчивой Европы (...), одновременно решая другие серьезные проблемы, такие как климатический кризис и экономические трудности. Европейский союз будет и впредь поддерживать Украину и ее народ, одновременно ускоряя двойной - "зеленый" и цифровой - переход", - сообщается в коммюнике Европарламента, опубликованном в четверг в Брюсселе.

"Необходимы совместные действия для предоставления европейских решений нашим гражданам и бизнесу. Надо иметь уверенность, что наше энергетическое законодательство помогает контролировать законопроекты и способствует достижению наших долгосрочных целей в области климата, обеспечению устойчивости бюджета ЕС и завершению реформ в области миграции и предоставления убежища - все это приоритеты для Европейского парламента. Эти реформы особенно важны в свете европейских выборов 2024 года, когда граждане будут требовать от нас отчета о том, как ЕС отреагировал на текущие вызовы", - заявила Метсола.

По словам Фиалы, подписанная декларация подтверждает "приверженность делу создания более справедливой, "зеленой" и цифровой Европы", а также подчеркивает решимость "отстаивать демократические принципы, способствовать дальнейшему развитию хорошо функционирующего единого рынка и отвечать на ожидания наших граждан". "Эти приоритеты будут определять наши решения и действия в течение полутора лет", - отметил чешский премьер.

Фон дер Ляйен считает, что "декларация намечает способ выполнить обещания, которые мы дали нашим европейским гражданам".

В коммюнике поясняется, что совместная декларация "подчеркивает ключевые законодательные предложения, которые в настоящее время либо находятся на рассмотрении Европейского парламента и Совета ЕС, либо будут выдвинуты Европейской комиссией в 2023 году". Совместный документ обязывает три института ЕС уделять первостепенное внимание инициативам, направленным на реализацию "зеленого курса", достижение перехода к цифровым технологиям, повышение устойчивости ЕС, создание экономики, которая работает на людей, укрепление роли Европы в мире, продвижение европейского образа жизни и защиту европейских демократии и ценностей.

"Три института будут стремиться добиться наилучшего прогресса в реализации инициатив, включенных в совместную декларацию, к следующим европейским выборам в 2024 году", - говорится в коммюнике.

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Тэги: ЕС, ПРИОРИТЕТЫ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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