Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Европейские фондовые индексы резко упали к закрытию торгов в четверг на фоне итогов заседаний крупнейших мировых центробанков.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,85% и составил 429,91 пункта. Индикатор упал до минимума более чем за месяц.

Германский фондовый индекс DAX потерял 3,28%, французский САС 40 - 3,1% и британский FTSE 100 - 0,9%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 3,5% и 1,7%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75%.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в текущем году до 8,4%, в следующем году - до 6,3%, в 2024 году - до 3,4%. В сентябре аналитики банка оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.

Согласно новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Однако ожидания на предстоящий год ухудшены до 0,5% с 0,9%. В 2024 году ЕЦБ по-прежнему ждет роста ВВП еврозоны на 1,9%, в 2025 году прогнозируется рост на 1,8%.

Тем временем Банк Англии по итогам декабрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 3,5% с 3% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет, пишет агентство Bloomberg.

В заявлении Банка Англии говорится, что Великобритания на текущий момент находится в рецессии, однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре. Регулятор прогнозирует, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, вероятно, снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале.

Между тем Федеральная резервная система (ФРС) США накануне повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что американский Центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень в 2%. В ноябре инфляция составила 7,1%.

ФРС не намерена приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверена в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Рост потребительских цен во Франции, гармонизированных со стандартами Европейского союза, в ноябре стабилизировался на октябрьском уровне в 7,1% в годовом выражении, показали окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами экспертов, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

Инфляция, рассчитанная по французским стандартам, в прошлом месяце также осталась на октябрьском уровне 6,2% в годовом выражении. Рост цен на продукты составил 12,1%, на энергоносители - 18,4%, на промышленные товары - 4,4%, на услуги - 3%.

Индекс делового доверия к экономике Франции в декабре не изменился по сравнению с ноябрем и составил 101 пункт, сообщило также Insee. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, в 100 пунктов.

Продажи автомобилей в Европейском союзе в ноябре увеличились на 16,3% относительно того же месяца 2021 года, до 829,527 тыс. машин, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам четвертого месяца, до этого показатель снижался 13 месяцев подряд. Однако повышение было обеспечено в первую очередь низкой базой сравнения. Объемы продаж по-прежнему остаются гораздо ниже уровня допандемийного ноября 2019 года, когда они превышали 1 млн машин.

Котировки акций Volkswagen AG снизились на 2,2%, Renault S.A. - на 1,7%, Mercedes-Benz Group AG - на 3,8% и Stellantis NV - на 2,5%.

Акции шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) упали на 6,85%, несмотря на то, что владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды в четвертом квартале 2022 финансового года увеличил выручку на 10%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

В лидеры падения среди компонентов индекса Stoxx 600 вышли бумаги Beijer Ref AB (-12%), продающей кондиционеры, польского разработчика видеоигр CD Projekt S.A. (-8,9%) и оператора платежной системы Adyen N.V.(-8,7%).