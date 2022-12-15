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Дальнее зарубежье 15.12.2022 22:30

Байден выступил за присоединение Африканского союза к G20

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что выступает Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена.

"Сегодня я призываю Африканский союз присоединиться G20 в качестве постоянного члена", - заявил Байден, выступая в Вашингтоне на саммите лидеров стран Африки в США. Это заявление было встречено бурными аплодисментами.

Президент США назвал народы Африки "незаменимым партнером" в обеспечении прогресса, который идет на пользу всему миру.

Он также напомнил, как на Генассамблее ООН в сентябре заявил, что США поддерживают идею реформирования Совбеза ООН и включение в него на постоянной основе представителя Африки.

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Тэги: США, БАЙДЕН, АФРИКА, G20


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