Байден выступил за присоединение Африканского союза к G20

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что выступает Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена.

"Сегодня я призываю Африканский союз присоединиться G20 в качестве постоянного члена", - заявил Байден, выступая в Вашингтоне на саммите лидеров стран Африки в США. Это заявление было встречено бурными аплодисментами.

Президент США назвал народы Африки "незаменимым партнером" в обеспечении прогресса, который идет на пользу всему миру.

Он также напомнил, как на Генассамблее ООН в сентябре заявил, что США поддерживают идею реформирования Совбеза ООН и включение в него на постоянной основе представителя Африки.