Байден выступил за присоединение Африканского союза к G20

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что выступает Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена.
"Сегодня я призываю Африканский союз присоединиться G20 в качестве постоянного члена", - заявил Байден, выступая в Вашингтоне на саммите лидеров стран Африки в США. Это заявление было встречено бурными аплодисментами.
Президент США назвал народы Африки "незаменимым партнером" в обеспечении прогресса, который идет на пользу всему миру.
Он также напомнил, как на Генассамблее ООН в сентябре заявил, что США поддерживают идею реформирования Совбеза ООН и включение в него на постоянной основе представителя Африки.
Позиции азербайджанских военных вновь подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Литвой
Все вопросы в Карабахе должны решаться в рамках законодательства Азербайджана - Байрамов
Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии
Total и Aramco инвестируют $11 млрд в нефтехимический проект Amiral в Саудовской Аравии
Банк Англии повысил ставку на 50 б.п., до 3,5% - максимума с 2008г
В Ватикане не исключают проведение в Минске переговоров по Украине при посредничестве католической церкви
Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов мира
В Азербайджане за сутки выявлено свыше 110 новых случаев заражения COVID-19
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Член Наблюдательного Совета AccessBank Джордж Рубли: AccessBank имеет очень прочную базу для дальнейшего устойчивого роста
В Yelo Bank прошла встреча «Women Bankers` Club»
ВТБ Азербайджан поддержит сольный концерт пианиста Риада Маммадова
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают