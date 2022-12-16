Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-11" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-21", сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Сичан в 14:17 по Пекинскому времени (в 10:17).

Сфера применения аппарата и технологии, которые предстоит испытать, в сообщении не раскрываются.