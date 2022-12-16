США изучают вариант поставок Украине усовершенствованной ЗРК Patriot модели PAC-3

Власти США, планирующие поставить Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, в качестве одного из вариантов действий рассматривают передачу Киеву усовершенствованной версии ЗРК - PAC-3, сообщает Politico со ссылкой на источник.

"По словам источника, знакомого с ходом дискуссий, один из вариантов плана, находящийся на рассмотрении, предусматривает передачу Украине батареи Patriot в комплектации PAC-3, созданной для перехвата баллистических ракет", - отмечает портал.

Другой план заключается в передаче компании Raytheon Technologies Corporation контракта на производство ЗРК Patriot, но на их создание могут уйти годы.

При этом для управления одной батареей Patriot требуется 90 человек, и их обучение может занять месяцы.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провели брифинг для членов Палаты представителей Конгресса по ситуации вокруг Украины. Речь шла в том числе о поставках Patriot на Украину, но, по словам источников Politico, Остин и Милли отмечали, что решение на этот счет пока не принято.

Также неназванный сотрудник Конгресса заявил порталу, что Пентагон не ответил на запрос конгрессменов по поводу возможного обучения украинских военнослужащих использованию Patriot.

В минувший вторник CNN сообщал со ссылкой на источники в американском руководстве, что в администрации США могут уже на этой неделе объявить о решении передать Украине ЗРК Patriot. По информации телеканала, планируется, что обучение украинских военных использованию ЗРК будет проводиться в ФРГ. При этом CNN отмечал, что не знает, сколько именно комплексов США могут передать Украине.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что поставка Вашингтоном Украине ЗРК Patriot станет очередным провокационным шагом и будет означать расширение участия США в конфликте. "Если утечки в СМИ со ссылкой на некие анонимные официальные источники, официальных лиц, но анонимных, о планируемом Белым домом объявлении касательно поставок комплексов Patriot режиму в Киеве подтвердятся, это станет очередным провокационным шагом США. Вашингтон уже сделал себя стороной конфликта в практической плоскости", - сказала она.

Она продолжила: "Принимая во внимание растущие объёмы прямой американской военной помощи, включая присутствие военнослужащих США на земле, передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, будет означать расширение вовлеченности кадровых американских военных в боевые действия со всеми вытекающими последствиями".

"Настоятельно советуем тем, кто в Вашингтоне принимает решения, наконец прислушаться (...), сделать правильные выводы из наших неоднократных предупреждений о том, что любые поставляемые на Украину оружейные системы, в том числе и Patriot, соответственно, с обслуживающим персоналом, были и остаются законными приоритетными целями для ВС РФ", - сказала Захарова.