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Дальнее зарубежье 16.12.2022 13:28

Twitter заморозил аккаунты нескольких журналистов, писавших про Илона Маска

Сервис микроблогов Twitter временно заблокировал личные страницы нескольких журналистов, освещавших деятельность платформы и её владельца Илона Маска, пишет MarketWatch.

Блокировке подверглись аккаунты Райана Мака из New York Times, Дони О`Салливана из CNN, Дрю Харвелла из Washington Post, Мэтта Байндера из Mashable, Майки Ли из Intercept, а также страницы независимых журналистов Аарона Рупара, Кита Олбермана и Тони Вебстера.

Кроме того, не работает аккаунт соцсети Mastodon, которую часто называют конкурентом Twitter, отмечает MarketWatch.

Блокировка продлится семь дней и вызвана раскрытием данных о местонахождении Маска, написал бизнесмен на своей странице. "К "журналистам" применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным", - написал он.

Доксингом называется сбор и публикация в сети личных данных других пользователей (адреса, телефоны, местонахождение), как правило со злым умыслом.

Днем ранее сервис заблокировал страницу @ElonJet, созданную студентом Джеком Суини для отслеживания перемещений частного самолета Маска. В ноябре Маск публично пообещал не блокировать этот аккаунт.

"Импульсивная и неоправданная заморозка аккаунтов ряда журналистов, включая Дони О`Салливана, настораживает, но не удивляет, - говорится в заявлении CNN. - Мы запросили у Twitter объяснение и на основе ответа пересмотрим свои отношения с компанией".

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в этом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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