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Транспорт и связь 16.12.2022 12:49

Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами за 11 мес. выросли на 29%, такси – сократились на 5,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составил 1 млрд 466 млн 181 тыс. человек, что на 35,5% больше показателя 11 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 4 млн 534,8 тыс. человек (рост на 85,4%), морским транспортом – 19,6 тыс. человек (рост на 24,1%), воздушным транспортом – 2 млн 71,8 тыс. человек (рост в 2,1 раза).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-ноябре перевезено 1 млрд 272 млн 152,3 тыс. пассажиров (рост на 26,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 196 млн 123,3 тыс. пассажиров (рост на 29,2%), такси - 76 млн 29 тыс. человек (спад на 5,5%).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в январе-ноябре 2022 года 187 млн 402,5 тыс. человек (рост в 2,6 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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