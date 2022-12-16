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СНГ 16.12.2022 13:04

Путин обсудил с членами Совбеза РФ взаимодействие с соседними государствами

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы обеспечения безопасности и взаимодействие с соседними государствами по значимым направлениям.

"Рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным, весьма значимым для нас направлениям", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ.

Докладчиком по данному вопросу выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СОВБЕЗ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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