Путин обсудил с членами Совбеза РФ взаимодействие с соседними государствами

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы обеспечения безопасности и взаимодействие с соседними государствами по значимым направлениям.

"Рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным, весьма значимым для нас направлениям", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ.

Докладчиком по данному вопросу выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.